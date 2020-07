Definitivno, Zidan ga precrtao, pet klubova stalo u red, ovo su opcije!

Dvojicu fudbalera Zidan ne želi u svlačionici naredne sezone.



Već se zna, u pitanju su Bejl i Rodrigez. Ali, dok Velšanina to ne brine, spreman je da sedi dve godine na klupi, igra golf i uzme sve do poslednje pare Realu, Kolumbijac želi da igra.



Zanimljivo, spekuliše se da je odbio da putuje u Bilbao i da sedi na klupi, da je iznerviran jer svi dobijaju šansu osim njega, čak i Bejl.



Ima 29 godina, nije pokazao ono što se od njega očekivalo, izuzev u prvoj sezoni, bio je na pozajmici u Bajernu, ima još godinu ugovora. Prošle sezone ga nisu pustili u Atletiko, nije hteo u Napoli, Kolumbijac igra za 8 miliona po godini, ali mu vreme ističe.



Leto je poslednja šansa da ode negde i odigra najbolju etapu karijere.



Pet klubova su zainteresovani.



Jedan je Junajted koji traži ofanzivnog igrača koji može da igra po boku, ali za njih Rodrigez je samo alternativa, nekoliko imena su u igri.



Karlo Anćeloti kod koga je igrao i najbolje od kada se preselio u Španiju je u Evertonu, može li da ga vrati u život? Rodrigez nije želeo u Napoli, ispostavilo se da je bio u pravu, Karleto je smenjen, teško da bi nekadašnji prvi strelac Mundijala to promenio.



Njegov menadžer je Mendeš, Vulvsi su mogućnost, on tamo "parkira" igrače, lako bi se uklopio, možda bi to bila prilika da odigra jednu dobru sezonu i onda bude prodat.



Pitanje je hoće li Atletiko obnoviti interesovanje, oni već imaju dosta igrača na njegovom mestu i sada Simeone gleda ka nekim drugim pozicijama. I dalje postoji otpor u Realu da puste Kolumbijca u Atletiko.







I na kraju Juventus, Mendeš zbog Ronalda ima uticaj na Anjelija i Nedveda, sa Kristijanom, Rodrigez ima sjajan odnos. Ako ode Bernadeski koji u poslednje vreme igra bolje, i Remzi koji nije našao sebe, svakako da bi za Rodrigeza bilo mesta, ma ko bude bio trener.



Da li se sudara sa Dibalom?



Pa ne, Kolumbijac može da igra po boku, ali i na više pozicija u veznom redu. Juventus je poznat kao klub koji koristi ovakve šanse, ako obeštećenje bude bilo malo, oni lako mogu da pristanu da Mendeš ponovo spoji Ronalda i Rodrigeza.









Ali, pitaće se Real, kako rekosmo, obeštećenje od 40 miliona koliko su tražili prošlo leto neće platiti niko, polovinu od toga, možda, najbitnije im je da se oslobode njegovog ugovora, to im bruto štedi oko 15 miliona u poslednjoj Džejmsovoj sezoni...