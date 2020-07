Definitivno je, Pep menja pola odbrane, sjajne vesti stigle sa "Meace"!

Više nema nikakve dileme, sledi rekonstrukcija odbrane Mančester Sitija i Pep Gvardiola već pravi prve korake u tom pravcu. Odbio je izgleda napad Barselone za mladog Garsiju koji ima godinu dana ugovor sa Sitije, ubeđuje ga da ostane i pružiće mu šansu, tim pre što ovaj momak koji je ponikao u "La Masiji" može da igra desnog beka, gde postoje problemi sa Vokerom, ali i Kanselom koji se nije snašao.



Gvardiolino prvo pojačanje Džon Stons će napustiti klub, da li ponovo zaigrati za Everton ili biti nova uzdanica Njukasla videćemo, a menadžer Sitija je dobio dobre vesti iz Milana.



Naime, Inter bi mogao za oko 70 miliona evra da proda Škrinjara, ni Slovak se najbolje ne snalazi u 3-5-2, kao ni Godin, pa se priča da Konte traži nove štopere. Pominjala se trampa za Aguera, ali je to nemoguća misija, Inter je želeo i Kansela, no doveli su Hakimija. Doduše Portugalac može da igra i levo, no primarna mu je pozicija kraj desne aut linije. Škrinjara bi svakako Pep upario sa Laportom, treba mu tandem kome veruje, a na levom beku bi mogao da osvane David Alaba.



Radio je sa Gvardiolom u Bajernu, ako Siti izdvoji oko 50 miliona evra, Austrijanac koji ima ugovor još sezonu bi mogao da stigne u klub. Sa Alabom i Škrinjarom, svakako da bi "Građani" pogotovo ako ne budu igrali Evropu bili spremni da se trkaju za titulu sa Liverpulom. Moguće je da za Škrinjara ponude Žesusa, a da probaju da dovedu Traorea koga želi i Liverpul, napadača Vulvsa.











De Brujne ne ide nigde, bez obzira na ishod žalbe, a klub će uz Stonsa, napustiti verovatno Otamendi, Kanselo ili Voker, David Silva, kao i Anhelinjo.