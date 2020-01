Definitivno - Inter veliki pobednik prelaznog roka, ostao samo još jedan posao!

Inter je bio daleko najaktivniji u ovom prelaznom roku, a Marota i Ausilio su ispunili želje Kontea.Stigli su kapiten Junajteda, Ešli Jang koji može da pokrije desnu, ali i levu stranu u omiljenoj formaciji trenera. 3-5-2, zatim Mozes koji je sjajno igrao kod Kontea u Čelsiju. On je došao iz Turske, sa Čelsijem je dogovorena pozajmica sa pravom otkupa.Nigerijac će biti od velike koristi zna sistem rada trenera i svakako da od njega mnogo očekuju.Transfer zime je dolazak Kristijana Eriksena, sve je dogovoreno, 15 miliona, plus 5 bonusa koji su lako dostižni, za igrača kome ugovor ističe na leto. Sam Eriksen će biti najplaćeniji igrač tima, oko 10 miliona evra, a potpisaće ugovor na četiri i po godine. Danac je na putu za Italiju, biće na tribinama na utakmici protiv Kaljarija, a od sledećeg meča na raspolaganu Konteu.I ostao je još jedan potez, dovođenje zamene za Lukakua. Tu je dilema, Žiru ili Ljorente. Prvi je skuplji, ali bi bio garancija, ima dosta iskustva, ali sa druge strane, Ljorente, iako u godinamama je sa Konteom radio u Juventusu. "Kralj Lavova" je na marginama u Napoliju i mogao bi na pozajmicu, što bi smanjilo verovatno obeštećenje koje Napoli treba da isplati za Politana.Ko će još napustiti Inter?Odlazi Lazaro koji se po dolasku iz Herte nije snašao, a moguće je da novi klub nađe i Vesino, mada Konte želi da zadrži sve igrače. On smatra da je jedina Juventusova prednost veći broj fudbalera, ali se i dalje nada da bi mogao bivšem klubu da preotme krunu.Inter ima četiri boda manje od Juventusa, ali u ovom periodu, na polovini sezone to ne znači ništa, Juve ima teško gostovanje u Napulju, dok sa druge strane Inter, u nedelju, u matine terminu dočekuje Kaljari.