Definitivno, Haland sleteo u Mančester! Ole zabezeknuo navijače Junajteda!

Erling Haland je u Mančesteru. Danas je njegov avion oko deset časova, iz Stavangera sleteo u grad što je izazvalo euforiju kod navijača.



Bombarder Salcburga je završio polusezonu u Austriji, otišao u Norvešku, pojavio se na aerodromu u Mančesteru u avionu koji je sleteo iz Stavangera.



Kako rekosmo, navijači "Đavola" su počeli da slave, ali ih je Solskjer šokirao.



"Meni se nije javljao, koliko ja znam ne dolazi u klub. On je u gradu, krenuo je na Božićne praznike, pa ne može iz Stavangera direktno, mora negde da preseda", kaže Ole koji je trenirao klinca u Moldeu.



Šta je istina, videćemo?



Spekuliše se da se Junajted nada da bi Haland mogao da odbije Rajolinu inicijativu i ipak isforsira transfer na "Old Traford". Delom je vezano za Pogbu, menadžer je ljut na Junajted, Pogba hoće da ide, ali klub ne spušta cenu, 170 miliona evra, to neće platiti ni Real, ni Juventus.



Zbog toga Rajola gura Halanda ka Bundesligi, odnosno da samo promeni klub, ne i kompaniju, da iz Salburga ode u Lajpcig, takođe u vlasništvu Red Bula.



Ali, želja napadača je Mančester Junajted, mada mnogi smatraju da je još nezreo za PL i da bi trebalo da ode u jaču ligu, ali ne odmah u Englesku. Bundesliga se čini kao idealna sledeća stepenica, no, pitaće se i igrač.



Danas se pojavila informacija da Milan pregovara sa Rajolom, za razliku od recimo Junajteda ili Juventusa, Norvežanin bi imao garantovano mesto u postavi, odnosno više prostora za igru, ali je pitanje da li je ovo realno.



U svakom slučaju, videćemo hoće li Haland ući u drugi avion, ili ostati u gradu, što će naravno samo pojačati spekulacije...