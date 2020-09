De Laurentis popustio, Gvardiola trlja ruke, ali ne samo on!

Predsednik Napolija Aurelio De Laurentis potvrdio je večeras da će klub dozvoliti transfere najboljih, kao što su Kalidu Kulibalija i Arkadijuš Milik.



Štoper i napadač su već nedeljama unazad glavne teme na tržištu. Kulibalija već nekoliko dana svi vide samo u Sitiju i deluje da je to sada završena priča, dok sa druge strane, Milik ima ponudu Rome, pominjao se ranije Juventus, ali ne od kako je na klupu seo Andrea Pirlo.



"Tržište diktira sve, a sada se to odnosi i na transfere Kulibalija i Milika koji su blizu odlazaka. Ukoliko nas tržište natera da ih prodamo, onda ćemo sigurno imati i spremne zamene", rekao je De Laurentis.



Na neki način, napadač Viktor Osimen koji je stigao ovog leta bi trebalo da bude zamena za Milika, a nije isključeno da Gatuzo promeni formaciju iz 4-3-3 u 4-2-3-1.



"Mogu da zamislim da Napoli igra 4-2-3-1, ali to je na treneru Gatuzu koji će morati da prepozna situaciju i prilagodi se i protivniku", rekao je De Laurentis.



Očekuje se da Kulibali ode u Siti za minimum 70 miliona evra, što je trenutno na sredini između onog što Napoli traži i što Građani nude. S druge strane, Milik je ušao u poslednju godinu ugovora i De Laurentis može samo da sanja 40-50 miliona evra koliko je prvobitno tražio za Poljaka...