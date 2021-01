Dani Alveš u svom stilu najavio senzacionalni povratak?!

Da li je Dani Alveš želeo nešto da saopšti svojom poslednjom objavom na Instagramu?



Legendarni brazilski reprezentativac podelio je na Instagramu fotografiju kojom je možda najavio senzacionalni povratak u Evropu!



On je podelio fotografiju u društvu Kristobala Sorije, funkcionera Sevilje koji ga je dočekao kada je tek stigao u Andaluziju. Uz to je dodao i zagonetnu poruku:



"Što bi rekli, dobri sinovi se uvek vraćaju svojoj kući", napisao je Alves.



Očekivano, nastao je haos među navijačima Sevilje, koji su ovo protumačili kao povratak na Ramon Sančez Pishuan.



Dani Alveš je u Sevilju stigao još kao 19-godišnjak, 2002. godine i ostao je sve do 2008. kada je prešao u Barselonu.

















Ulje na vatru dolio je i sportski direktor Monći koji se prisetio Brazilca sledećim rečima:





"Dani Alveš je jedan od mojih najboljih poslova", rekao je Monći.





Dani Alveš igra za Sao Paolo, u maju puni 38 godina, odavno ga šalju u penziju, a on dokazuje da je kao vino i da "ne stari".







Zanimljivo, Dani Alveš bi se vratio da igra zajedno sa Hesusom Navasom, sa kojim je u tandemu po desnom boku ispisao istoriju u prvom mandatu na Ramon Sančez Pishuanu.