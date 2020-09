Danas pada odluka, tri opcije za Luku Jovića!

Luka Jović je i dalje ni na nebu ni na zemlji.



Videćemo hoće li danas protiv Sosijedada biti na terenu, odnosno dobiti šansu u drugom poluvremenu, ali tu su i Majoral i Dijaz, pa bi možda Zidan mogao da pokaže kakve su mu namere.



Marijano Dijaz odbija da ode, Borha Majoral ima ugovor na godinu dana, pričalo se o novoj pozajmici, ali sada Zidan razmišlja da on ostane kao zamena za Benzemu, a da Jović ode.



Francuz je diplomatski odgovorio da ima do kraja prelaznog roka dovoljno vremena, da će se sve znati, jasno je da svi napadači ne mogu da ostanu, tačnije mogu, ali to je bacanje godine za sve, pogotovo za Jovića koji je plaćen 60 miliona evra.



Danas smo saznali da je na početku leta, Luka odbio transfer u PL navodno sada želi da ode, ali negde gde će mu biti garantovana minutaža.



On ima tri opcije.



Prva je da ostane i da češće dobija šansu, navodno je Perez tražio od Zidana da promoviše mlade igrače ove godine i da pojačanja iz prethodnih sezona budu više uključena, ako ostanu u klubu. Mnogi smatraju da je Real pogrešio što je prodao Reguljona i da je bilo bolje da se oslobodio Marsela.











Druga solucija za Jovića je Milan. Ramadani je razgovarao sa Maldinijem, Italijani bi preuzeli obavezu plaćanja njegovog ugovora, posle Ibre i Donarume bio bi treći igrač po zaradi. Kao i Rebićeva, koji je sada otkupljen, pozajmica bi bila na dve godine, no, ako proigra, Real bi mogao da ga vrati za godinu, kao što je učinio sa Odegardom. U Madridu imaju sumnje da bi Jović bio u senci Ibrahimovića i traže neke garancije da će igrati.



Treća solucija je povratak u Nemačku. Plaćali bi deo njegovim primanja, ali bi Jović dobio šansu da u ligi koju poznaje vrati samopouzdanje. Real ima sjajna iskustva sa pozajmicama igrača nemačkim klubovima, poslednji u nizu je Rejnije, talentovani Brazilac koji je ovog leta otišao u Dortmund.



Za Jovića je bila zainteresovana Herta, iz Ajntrahta su demantovali da bi mogao da se vrati, videćemo da li će još neki klub ući u igru, reputacija Srbina u Bundesligi je posle Frankurta strašna i bio bi ogromno pojačanje.



Danas Real gostuje na "Anoeti", i ovo bi mogao da bude ključ, ako Majoral dobije šansu pre Jovića, onda je sigurno, za Srbina nema mesta pod Suncem u Los Blankosima ni ove sezone.