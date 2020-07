Danas igraju polufinale kupa, hoće li Junajted morati da proda igrača Čelsiju, kako bi ostvario transfer leta?

Arsenal je prvi finalista, danas će dobiti rivala u finalu FA kupa.



Na Vembliju će se sudariti Čelsi i Mančester Junajted timovi koji vode ljutu bitku u borbi za plasman u Ligu šampiona.



FA Kup je možda, iako najstarije takmičenje na svetu, izgubio nekadašnju draž, ali je i dalje važan, i "Plavci" i "Đavoli" će probati da se dokopaju trofeja, odnosno da danas kupe kartu za finale.



Zanimljivo, Čelsi u ovom trenutku pokušava da baš preko Junajteda reši gorući problem za narednu sezonu, u pitanju je golman. Meta je Din Henderson, čuvar mreže "Đavola" koji ima fantastičnu godinu na golu Šefild Junajteda. "Blejdsi" koji su na osmom mestu na tabeli pokušavaju da produže pozajmicu, Junajtedu to odgovara jer Henderson ni za živu glavu ne želi natrag na "Old Traford" da sedi na klupi.



Ali, sada se pojavio Čelsi koji bi da se oslobodi Kepe Arizabalage i da dovede novog golmana. Razmišljaju o Hendersonu, tačnije on je prva meta jer je dovođenje Oblaka nerealno.



Jasno da Junajted ne bi ni pomislio da proda sjajnog golmana rivalu, ali potreban im je novac da završe transfer leta.











Naime, danas su stigle potvrde, posao oko Sanča je blizu, solskjer će platiti 120 miliona evra za Engleza i to će verovatno biti najveći transfer u Evropi u ovom prelaznom roku. Zbog toga mora da proda šest ili sedam igrača, ali je pitanje da li je to dovoljno, pa ako stigne zadovoljavajuća ponuda od Čelsija, čini se da bi mogli da se odreknu Hendersona.