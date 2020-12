Dan "D" u Interu, danas se kuje titula!

Antonio Konte će se danas sastati sa direktorima Marotom i Ausiliom, svi su, iako postoje trzavice na zajedničkom zadatkum pojačati tim u januaru i napasti titulu.



Mnogi smatraju da Inter dugo nije imao bolju šansu, tačnije deceniju da se dokopa prvog mesta, a predsednik Ženg iz Kine je dao smernice.



Konte želi da promeni nekoliko igrača, mora da prodajama napravi mesto u ekipi, a konkretno, prvo bi trebalo da menja Eriksena za Paredesa. Dolaskom Poketina na klupu Parižana jasno da je ovaj trejd, makar i za polusezonu bliži, Paredes će zauzeti mesto u veznom redu. Konte je želeo De Pola, ali Udineze neće prodavati svog najboljeg igrača do juna.



Pregovara se sa Čelsije, Markos Alonso je izašao u prvi plan, jeftiniji je izgleda od Palmijerija, ni Čelsi posle poslednjih posrtanja nije u dobroj situaciji pa to blokira pregovore.



I dalje nema dogovora sa Kaljarijem oko Naingolana, Inter ne želi da ga pusti bez obeštećenja, ili da makar uzme nekog od mlađih igrača Sarda, sa druge strane, već sama njegova plata je problem, pa Isolani nemaju novca za obeštećenje. Vesino i dalje čeka Napoli, pominju se i neki engleski klubovi, ali problem je što nema ponuda koje bi garantovale novac, samo pozajmice.











Inter bi na pozajmicu poslao Pinamonti, klinca i četvrtog napadača, ali on ima primanja od dva miliona evra, nije malo za manje timove Serije A. Čeka se ipak da ga negde udome kako bi se ustremili na Žervinja iz Parme, ili eventualno Papu Gomeza. Argentinac je na izlaznim vratima, ali Atalanta traži obeštećenje. Klub je probao sa medijacijom, ali Gasperini ne želi da čuje, smatra da je kapiten doveo u pitanje njegov autoritet i želi da ga se reši. I Milan čeka odluku Atalante, ali čini se da Inter ima više šansi da ubedi omalenog napadača koji bi bio fantastično pojačanje.



Šta je najrealnije?







Da Paredes i Žervinjo sigurno stignu u klub, ali po mnogima to nije dovoljno. Konte traži i levog beka, dakle tri pojačanja, a radije od Paredesa bi De Paula. Ali, kako rekosmo, osim u slučanu neke ogromne ponude, za to nema šanse u januaru.



Još jedna opcija u napadu je Origi iz Liverpula, mada je to manje verovatno jer je Žervinjo dugo u Italiji, ne treba mu prilagođavanje, mada je Belgijanac sličniji zemljaku, on bi trebalo da bude alternativa za Lukakua.



Kako god bilo, planovi su jasni, a šta će biti sprovedeno, odgovor ćemo dobiti u januaru.