Da, tačno je, Luka ima zanimljivu ponudu sa Ostrva!

Luka Jović i Vulverhempton, možete li da zamislite spoj?Ta vest se prbovitno pojavila juče, više o tome OVDE , a danas stiže nastavak i to od jednog od najpouzdanijih kada su Vulvsi u pitanju - Tima Spajersa, koji je potvrdio da je Jović želja Nuna Espiritu Santa.Ipak, Tim Spajers ističe da su šanse veoma male, jer Vulvsi žele Jovića na pozajmici do kraja sezone, a Real želi da ga proda ili da u klauzulu ubaci obavezan otkup koji bi bio barem približan cifri od 60 miliona za koliko su ga doveli iz Frankfurta.Vulvsima je preko potreban napadač pošto Raul Himenez najverovatnije više neće igrati ove sezone, zbog povrede glave, a Jović ispunjava sve karakteristike koje su neophodne do kraja sezone.Isti izvor napominje da Real želi da se otarasi Jovića, da je primarni plan prodaja, ili pozajmica sa obaveznim otkupom.Uz Jovića, na listi želja je i Divok Origi, ali prema Spajersovim informacijama, on nije prioritet, već samo opcija.