Da se Klop nije preračunao oko Vernera, stigle dve ponude, sad Liverpul drhti?

Jirgen Klop želi da sačuva svoje zvezde, zbog toga nije kupio Tima Vernera, klub nema za velika pojačanja, a pokušava najbolje igrače da veže novim ugovorima.



Van Dajk je prihvatio 220 000 funti nedeljno, pitanje je dana kada će potpisati ugovor, ali Maneova ponuda stoji na stolu devet meseci.



Spekuliše se da je Senegalac nezadovoljan, ne platom od 12 miliona evra, već statusom u timu. Prema tim informacijama on smatra da Klop favorizuje Salaha, da ga klub nije podržao u borbi za "Zlatnu loptu" i da se njegov doprinos nedovoljno ceni.



Ako pogledate brojke, Mane je ove sezone u 38 mečeva dao 18 golova i imao 12 asistencija. U par sukoba sa Salahom koji je sebičan, on je izvukao deblji kraj. To ga je povredilo i zbog toga kalkuliše oko ugovora.



Ponude navodno ima, od Reala i Pari Sen Žermena, gde bi mogao da zaradi sličan novac kao u Liverpulu, zainteresovan je za Real, pre svega, ali jasno je da će Liverpul oterati cenom zainteresovane. Traže 160 miliona evra za Senegalca, a Klop je razgovarao i dobio garancije od rukovodstva da neće pustiti Afrikanca za manji novac.









Mane ima ugovor još tri sezone, pa klub ne mora da brine, ništa se ne pita, mada će teško biti kontrolisati nezadovoljnog igrača koji sada zarađuje "samo" 100 000 funti nedeljno i plaćen je recimo koliko Fabinjo, Lovren i Matip, manje od Lalane, Keite, Oksa Čembrlena, Hendersona, Van Dajka, Firmina i najplaćenijeg Hadija Salaha.