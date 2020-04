Da ne poveruješ, Milan potrošio više od 100 miliona, nema napadača! Kasting se nastavlja, ovo su nove mete!

Ahilova peta Milana ostaje napak.



Kako podseća "Gazeta delo Sport", Rosoneri su uložili oko 80 miliona evra u napadaće poslednje dve sezone, sećate se dolaska Iguaina uz fanfare, trajao je šest meseci, pre nego što je prosleđen u Čelsi.



Doveden je Pjontek nakon fantastične polusezone u Đenovi i on je prošlost, zatim je stigao Ibrahimović, koji će napustiti klub, ni on nije uspeo ništa da promeni.



Doveden je Rebić koji je posle loše jeseni eksplodirao, ali on je na pozajmici i Milan nema klauzulu o otkupu Hrvara od Ajntrahta, ostao je Rafael Leao, za koga se procenjuje da je suviše mlada da bi nosio napad.



Ako se sračunaju transferi, uloženo u napadače, Milan je potrošio više od 100 miliona evra da nađe vođu napada, nije im uspelo.











Šta sada?



Ragnik koji stiže neće imati veliki budžet, Timo Verner je nemoguća misija, a kao prva meta pominje se Arek Milik iz Napolija koji ne želi da produži ugovor pod Vezuvom.



Pominjana je i trampa sa Interom, Ikardi za Donarumu, ali čini se da je to nemoguća misija, tim pre što bi nekadašnji kapiten Intera tražio ogromnu platu, Milan nema novca za takve transfere.



Šta će biti od svega videćemo, Ibra bi možda ostao, ako Milan napravi ekipu koja će se boriti za vrh tabele, ali čini se da Ragnik ima druge ideje, a i da će sa budžetom koji ima, to biti utopija naredne sezone.