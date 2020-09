Da, Luka "namignuo" i sada to svi vide, na pomolu bukvalno savršeni scenario!

Luka Jović i Mančester Junajted - da, moguće je i bliže je Premijer liga nego Serija A!



Ranije danas preneli smo da bi Luka mogao da bude "žrtvovan" ove sezone, odnosno da ode na pozajmicu umesto Borhe Majorala, koji bi ostao rezerva Benzemi. U toku popodneva stiža nova i mnogo bombastičnija vest - Junajted dolazi po Jovića i ozbiljniji je od Italijana!



Navodno, kao što su preneli engleski, uveče su potvrdili i madridski i pouzdaniji mediji, bliži "kraljevskom" klubu. As tvrdi da je Junajted izvesniji pošto je na Ostrvu plata od pet miliona evra nešto sasvim normalno, za razliku od Italije.



Junajted bi toliko morao da plati da pokrije Jovićevu platu do kraja ove sezone, dok bi Srbin igrao na pozajmici.



Otkup na kraju sezone niko ne pominje, dakle, Real se ne odriče Luke, samo želi da se razvija, da igra u jakom timu, da napreduje i da ima minutažu.



Junajted mu to garantuje više, navodno, Marsijal je razočarao kao centralni napadač, Solskjer bi ga koristio povremeno i na levom boku, kada Rašford odmara.



Praktično, mogli bismo da vidimo slučaj da se Marsijal i Jović rotiraju na poziciji "devetke", a Marsijal i Rašford na levom krilu.



Luka Jovic is following Manchester United on Instagram..



It is a HERE WE GOOOO🔴🔴🔴🔥#MUFC pic.twitter.com/j7nOC7S7n7 — ITK of #MUFC ➐ (@princeChrisUTD) September 29, 2020

1. Real želi da Jović ode na pozajmicu

2. Istovremeno, da taj klub pokrije celu platu

3. Junajtedu je potreban napadač, Marsijal nije dovoljan

4. Junajted traži jeftiniju opciju, pozajmica je idealno rešenje

5. Plata od pet miliona evra nije velika za engleski klub, kao što jeste Romi, Napoliju i Milanu



Ni to nije sve!Znate kako to obično biva, neko od zaludelih navijača prati i te stvari i onda one procure na društvene mreže. Tako je večeras "iskočilo" da je Jović zapratio Mančester Junajted na Instagramu, što je "fora" koja je nekako redovna kada je neki igrač povezan sa zainteresovanim klubom.Ovo, naravno, ne mora ništa da znači, ali ako sve saberemo, dobićemo realne zaključke:Još tačno PET dana, od sutrašnjeg, odnosno od srede do ponedeljka kada je kraj prelaznog roka. Ko zna šta nas još čeka!