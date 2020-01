Da li je Sari "licemer"? Pod Vezuvom ga čeka nezamisliv doček, a na svu muku Napolija, on bi da im uzme i dva igrača!

U Italiji svi pričaju o gostovanju Juventusa u Napulju, razlog ovoga puta nije ni Iguain, niti tabela, Vezuvijani su daleko od vrha, već povratak Mauricija Sarija.



Njega čeka vatren doček, uvrede i zvižduci će samo biti deo čitavog rituala, očekuju se poruke da je "Juda" i da je izdao sve ideale o kojima je pričao.



Podsetimo, Sari je Toskanac, ali odrastao na dokovima Napulja gde je radio njegov otac, sa Napolijem je stigao nadomak titule, a onda otišao u Čelsi. To mu ne bi zamerili, na kraju krajeva, De Laurentis je doveo Anćelotija i praktično otpustio Sarija, ali godinu dana kasnije je bivši trener Napolija završio na klupi najvećeg neprijatelja.



"Gazeta" je izvređala propisno Sarija, provlačeći kroz redove da je licemer, da je, u vreme svoje epopeje u Napulju napadao savez, sudije, sistem koji favorizuje Juve i ostale klubove severa, zbog toga je dobio i nadimak "Komandant".



Sada kada je na suprotnoj strani je zaćutao, priča mnogo manje, sudije ne pominje, prilagodio se zahtevima Juventusa, ponaša se potpuno drugačije. To još više jedi navijače Napolija koji će ga vređati 90 minuta.



Napoli nije u situaciji da se koncentriše na vređanje, moraju, kako znaju i umeju da ostanu neporaženi, inače će napraviti crni rekord u istoriji kluba. Naime, nikada do sada nisu izgubili pet mečeva kod kuće u šampionatu u nizu. Plasman u polufinale kupa je malo popravio atmosferu, ali kao bomba je odjeknula vest da bi Sari, odnosno Juventus mogao da odvede Alana. Brazilac je na prodaju, nakon čuvene pobune vređao je DeLaurentisovog sina, u lošim je odnosima i sa navijačima i sa upravom, ali i Gatuzom, Juventus bi ga, ako prodaju Džana, uzeo. Postojala je varijanta da ponude Bernadeskija, ali sada dolaskom Politana pod Vezuv ta opcija otpada.



Juve želi i Albanca Hisaja, još jednog Sarijevog pulena koga je sa sobom doveo iz Empolija, a sada je na marginama.



Inače, Hisaj će verovatno biti u timu jer Gatuzo ima mnogo povreda, dok napred pomenuti Alan nije spreman za meč, kao ni Mertens, Gulam, Kulibali, pa će domaćin zaista biti silno oslabljen.