Da li je Portugalac rešenje za sve Junajtedove probleme?

Mančester junajted po svemu sudeći neće dovoditi pojačanja do kraja zimskog prelaznog roka, više OVDE Navijači su ostali razočarani, a u engleskim medijima se uveliko komentariše o činjenici da je jedan od najbogatijih klubova na svetu, kojem su očajnički potrebni novi igrači u nedostatku kvaliteta, za poslednja četiri prelazna roka doveo samo šest igrača, od kojih je jedno iskusni golman Grent.U klub su stigli "samo" Fred, Dalot, Grent, Megvajer, Van-Bisaka i Den Džejms, kako navodi britanski novinar Oliver Kej, što je prosto neverovatno, kada se u ozbir uzme u kakvoj je situaciji klub već godinama.Mnogi vide problem u Edu Vudvardu, generalnom direktoru "Đavola", koji se tvrdoglavo stara o transferima i odbija da angažuje stručnjaka koji će se pozabaviti angažovanjem novih igrača.To bi ipak moglo da se promeni, izgleda da su u upravi kluba videli da je došlo vreme za određenu reakciju, pa bi priliku na mestu sportskog direktora kluba sa "Old Traforda" mogao da dobije bivši direktor PSŽ i Porta Antero Enrike.Portugalac je dugo radio u Portu i nosi zasluge za brojna sjajna poslovanja "Zmajeva", nakon toga je dve godine proveo u Pari sen Žermenu, da bi ga na mestu sportskog direktora "Svetaca" nasledio Leonardo.