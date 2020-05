Da li je ovo rešenje za Ikardija?

Jedna stvar je sigurna, Mauro Ikardi se neće vraćati u Inter.



On je izgubio mesto na "Meaci", minulog leta je poslat na pozajmicu sa pravom otkupa u Pari sen Žermen.



Imao je dobre, ali i loše momente u Parizu, ali se stekao utisak da bi mogao da bude odlično pojačanje za "Svece", koji će po svemu sudeći ostati bez Edinsona Kavanija.



Ipak, situacija se zakomplikovala zbog prekida sezone i pitanje je da li PSŽ može da plati 70 miliona evra za njegove usluge "Neroazurima".



Antonio Kasano tvrdi da PSŽ to može da uradi.



"Siguran sam da Ikardi ne ostaje u Interu. Trenutno je van kluba i sigurno neće ponovo obući taj dres, čak i ako se vrati sa pozajmice. Po mom mišljenju, Inter će od PSŽ-a dobiti 70 miliona, to su pare koje još mogu da se dobiju za takvog igrača.



Njegova tržišta vrednost će ostati visoka, bez obzira na stanje na tržištu. Postojaće klubovi koji mogu da ga plate. Zato njegov ostanak u Interu nije opcija", tvrdi bivši italijanski reprezentativac.



U medijima se ipak pojavila drugačija priča, PSŽ je spreman da ga zadrži, ali pod novim uslovima.







Naime, oni su spremni da otvore nove pregovore sa timom iz Milana, pristali bi na jednu od ove dve opcije, produžetak pozajmice ili smanjenje cene.



"Sveci" su samo za pozajmicu platili oko 15 miliona evra, nisu više spremni da za njegov ugovor izdvoje još 70, ali bi pristali da već ovog leta plate 50 miliona evra za Argentinca.



Inter što pre želi da unovči svog kapitena, videćemo da li su spremni da ga prodajz za manji novac.