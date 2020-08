Da li je ovo očajnički potez? Dupla ponuda Junajteda za Juventus!?

Mančester Junajted je i dalje bez pojačanja što diže pritisak i dodatnu nervozu kod Solskjera, Norvežanin je zavapio da mu je potreban veči izbor igrača, do sada je jedino na pragu dogovora za Filipa Stevanovića, ali on ostaje u Partizanu na pozajmici.



Sve je dalje dogovor oko Sanča, kao da ni klub nema nameru da reaguje, a Borusija da popusti, čak se pronose priče da je Sančo rešio da ostane u Nemačkoj još sezonu i da ima neku vrstu obećanja da će Liverpul probati da ga dovede.



Klub insistira na prodajama, i to sedmorice igrača, Dalota, Lingarda, Pereire, Mate, Fila Džonsa, Smolinga i Roha, ali pitanje je tajminga, dok budu rasčistili stvari, rivali će pokupiti ono što je na tržištu.



Čelsi je blizu Čilvela, Siti pregovara oko Kulibalija, male su šanse da kupe Griliša, a i pitanje je da li im je potreban, kao i Saul Nigez, problem je ofanziva i odbrana.



Pojavila se priča oko trampe Pogba za Dibalu, ali to je malo verovatno u ovom trenutku, ali bi posla sa Juventusom moglo da bude.



Naime, Junajted je svestan da Italijani moraju da prodaju, kako bi ispeglali finansijske knjige i žele brazilski tandem Košta-Aleks Sandro.







Iskusni Košta je bio i meta Sitija, ali su se odlučili za mlađeg igrača, mogao bi da bude od velike pomoći "Đavolima", problem su česte povrede. Englezi navodno nude blizu 30 miliona evra, Juventus je odbio tu prvu ponudu, žele deset više, ali se priča da bi bili zadovoljni da čitav posao bude oko 35 miliona sa bonusima.



Što se tiče Aleksa Sandra, situacija je drugačija. Jedna od varijanti je da Smoling bude deo transfera, ali i to je malo verovatno. Juve bi za oko 40 miliona prodao Brazilca koji želi da ode, imao bi i veću platu, Italijanima bi to omogućilo da dovede Emersona Palmijerija ili probaju da uzmu Gosensa iz Atalante.



Sve u svemu, niko od navijača Junajteda nije zagrejan za ova pojačanja, oni su očekivali Sanča, Kulibalija, pa i Griliša, ali teško je da klub može toliko da uloži u prelazni rok.