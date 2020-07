Da li je ovo konačan sporazum za Lautara i šta je problem sa Eriksenom?

Pisali smo juče, Inter i Barselona će pregovarati oko Lautara po završetku sezone, ali več se zna da se koplja lome oko sume koju će Katalonci isplatiti Interu.



Italijani su tražili 90 miliona plus Žuniora Firpa što je previše, jer Katalonci smatraju da levi bek vredi najmanje 40 miliona, verovatno će biti postignut kompromis, pa će Konte posle Hakimija na desnoj, dobili i levog spoljnog igrača.



Ono što je malo rasteretilo Inter je pobeda, vratili su se na drugo mesto, imaju osam bodova manje od Juventusa. Do kraja je u igri 18 bodova, teško je verovati da bismo mogli da vidimo takav preokret.



Ipak, sada se situacija malo smirila, Konte je rekao da je deo trogodišnjeg projekta, spustio ton, dodao da je spreman i duže da ostane.



I dalje se spekuliše o njegovom navodnom sukobu sa Marotom, oko dovođenja igrača, Vidala pre svih, ali i Kantea iz Čelsija koga je tražio.



Marota je sinoć rekao da su zadovoljni trenerom, da je bilo grešaka od svih, da može bolje i da treba ispraviti te propuste kako bi se stigao Juventus.



"Uvek možemo da napredujemo, to zna Konte, znamo i mi u klubu", dodao je Marota koji je žestoko demantovao priče da će se vratiti u Juve.







U svakom slučaju, Inter se i dalje nada, Juve gostuje Sasuolu, pa igra sa Laciom, tu bi dodatno mogli da smanje razliku, da trku učine zanimljivijom, ali je drugo mesto verovatno najviše što mogu, pokušaće da stignu što dalje u avgustu u LE.



Inače, i dalje se priča o situaciji oko Eriksena, javna je tajna da Konte nije bio za njegovo dovođenje, tri od četiri poslednje utakmice počinje na klupi.







"Mora da shvatri da ovo nije Engleska, tamo se igra više sa uživanjem, ovde je pritisak veći", rekao je Konte.



To je recimo obnovilo stare priče, vezane za Eriksena, da ga zbog toga Zidan nije želeo u Realu, jer navodno ne može da podnese pritisak stalnog pobeđivanja, videćemo kakva će biti situacija sa Dancem, ali u svakom slučaju, klub insistira posle velikog ulaganja da ga Konte razigra i vrati na nivo iz Totenhema.