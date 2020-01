Mnogo se govori o tome ko će zameniti Harija Kejna u Totenhemu koji će pauzirati do aprila zbog povrede.Prema pisanju Asa, Žoze Murinjo je pozdravio nameru Sparsa da dovede fudbalera Real Sosijedada Vilijana Žozea.Brazilac je pre dve godine produžio saradnju sa Baskima do leta 2024, uz otkupnu klauzulu od čak 70 miliona evra.Naravno, to ne znači da će Totenhem platiti baš toliko, ali teško da će to biti mnogo manji iznos jer 28-godišnji igra sjajnu sezonu.Na 21 nastupu postigao je osam golova za ekipu koja je veliki hit Primere, sada bi mogao da dobije priliku da zaigra u Premijer ligi.