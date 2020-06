Da li je Kutinjo spreman za izdaju?

Filipe Kutinjo je u Barselonu stigao u januaru 2018. godine za čak 160 miliona evra, ali je sada jasno da nije uspeo da se snađe na "Kamp Nou".



Minulog leta je završio u Bajernu na pozajmici, u Minhenu je umeo da podseti na dane kada je nosio dres Liverpula, ali to nije bilo dovoljno da Bavarci iskoriste opciju i za 120 miliona evra otkupe njegov ugovor od Barselone.



Prema poslednjim informacijama Kutinjo bi mogao da ostane u klubu sa "Alijanc Arene" do kraja avgusta, kako bi sa Bajernom igrao završnicu Lige šampiona, ali je izvesno da će se nakon toga vratiti u Kataloniju.



Trener Barselone Kike Setijen, koji nije imao prilike da sarađuje sa Kutinjom, izjavio je da će za Brazilca biti mesta na "Kamp Nou", ali je mnogima teško da u to poveruju, Barsa ima drugačije planove, želje kluba su Lautaro Martinez i Nejmar.



Tako je vrlo verovatno da će Brazilac ponovo promeniti sredinu, a sada se pojavila priča da bi mogao da završi na novoj pozajmici.



Poznato je da ga prati veliki broj timova iz Premijer lige, pisalo se o Čelsiju, Totenhemu, Mančester junajtedu, Arsenalu i Njukaslu, ali bi Kutinjo mogao se vrati u Liverpul.



Naime, kako prenosi "Dejli Mejl", Kutinjo je ponuđen ekipi Everton.







Barsa je spremna da ga pošalje na novu pozajmicu, navodno bi čak bili spremni da mu plaćaju trećinu primanja dok je na "Gudison parku", kako bi ekipi iz Liverpula olakšali situaciju.



Priča dobija na težini kada se u ozbir uzme da je Kutinjov agent Kia Jurbačijan dobar prijatelj sa vlasnikom Evertona Faradom Moširijem.



Nema sumnje da bi Brazilac predstavljao ogromno pojačanje za ekipu Karla Anćelotija, ali se postavlja pitanje da li je Kutinjo spreman da obuče plavi dres tima iz Liverpula?



Proveo je pet godina na "Enfildu" u dresu velikog rivala "Karamela", izrastao je i u ljubimca navijača, sve dok nije odlučio da napusti klub pre nešto više od dve godine.



Ukoliko bi pojačao redove Evertona, jasno je da bi mu navijači Liverpula priredili pakao.