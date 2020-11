Da li dobro vidimo? Mesi + Serhio Ramos ZAJEDNO jure Ligu šampiona?!

ESPN je večeras lansirao pomalo neverovatnu, ali na papiru ne baš toliko nemoguću priču - Mančester Siti dobija posebnu "finansijsku inekciju" da u januaru ukrade kapitene Barse i Real Madrida - Lea Mesija i Serhija Ramosa! Tačnije, da u januaru potpiše predugovore i potom ih na leto dovede besplatno?!



Da su bilo koja druga vremena, ceo svet bi se nasmejao na ove glasine, ali da li možemo 100% da isključimo u ovoj ludoj 2020. godini, na sve ono što do sada znamo o Mesiju i Ramosu?!



Prvo, Mesi je letos želeo da ode, sada je bliži ostanku, jer je otišla najgora uprava ikada, ali Siti je i dalje uporan. Glavna karta za Mesija će biti uskoro rešena, jer će Pep Gvardiola najverovatnije do Nove godine potpisati novi ugovor sa Sitijem. To je bio jedan od preduslova letos da Mesi razmotri opciju odlaska na Etihad.



Argentinac i dalje čeka rasplet oko izbora na Kamp Nou, ali je i privremena uprava sramna, jer očigledno kupuje vreme da prikrije sve prljavštine Bartomeua, jer su izbori neobjašnjivo zakazani tek za 24. januar. U prevodu, klubovi imaju 24 dana da pregovaraju sa Mesijem o potpisu predugovora i da ga dovedu besplatno na leto!









Slična, ali ipak dosta drugačija priča je i sa Ramosom. On takođe ostaje bez ugovora na leto, ako ne potpiše novi, samo što deluje da će Florentino Perez na kraju ipak popustiti i dati mu daleko veću platu, jer i u 35. godini, Ramos je najbolji štoper, pa i igrač Reala. Drugo, Perez ne može da dopusti da u razmaku od dve godine ostane i bez Ronalda i Ramosa, bez adekvatnih zamena.



Ramos je svestan svoje pozicije, želi da ostane, ali insistira na svojim uslovima, zbog čega je već mesecima u zategnutim odnosima sa Perezom, o čemu su madridski mediji "stidljivo" pisali da ne bi iznosili prljav veš.



Upravo sve to želi da iskoristi Mančester Siti. Ruku na srce, niko ne može da zamisli da Ramos i Mesi zaigraju zajedno, ne zato što se "ne vole", već zbog toga što je nezamislivo videti ih da napuštaju Barsu i Real.



I Mesi i Ramos čekaju nove ugovore, Mesi čeka i novu upravu koja može najviše da promeni situaciju, dok Ramos zna da Perez ostaje, ali i čeka da povuče pravi potez i ispuni njegova očekivanja.



Što se nas tiče, ako opet smemo da kažemo naš stav, ne znamo šta je manje moguće, naročito kada je Bartomeu otišao, ali evo prilike da se u narednim nedeljama podiže "hajp" oko dva istovremena ovakva transfera...







Granice fudbala bi definitivno bile pomerene, a "El klasiko" bi postao besmislen...