Da li bi svako sa ovakvim Juventusom osvojio titulu? Kasting počeo, ova imena su rešenja za novi Juve?

Juventus lagano završava posao oko devete titule u nizu, ona će biti osvojena bez neke dobre igre, individualno su kvalitetniji od rivala, imaju veći izbor igrača, i to će na kraju odlučiti.



Sa druge strane, problem je što ovakav Juventus, makar iz meča sa Atalantom nema šta da traži u Ligi šampiona, mada ako eliminišu Lion i dočepaju se Lisabona, ko zna, sve je moguće.



Kako se saznaje neće biti revolucije u sportskom sektoru, iako prelazni rok nije baš dobro odrađen, ako je suditi po onome što su pokazala pojačanja.



Sa druge strane Paratići ostaje glavni za transfere i on već sprema prelazni rok. Bitka za Emersona Palmijerija traje, stigao je Artur, još zimus je kupljen Kuluševski, nema mnogo prostora na sredini terena, ali u napadu ima.



Prvo ime je i dalje Arek Milik, on silno želi stopama Iguaina, mogao bi sada da nasledi "Pipitu", no, problem su 40 miliona koje traži Napoli. Ili to, ili zamena za Bernadeskija, pitanje je hoće li se Juve odreći Italijana. Miliku ističe ugovor naredne sezone, pa je suma velika, tu je i Atletiko Madrid.



Sve su intenzivniji kontakti sa Arsenalom, oko Lakazeta. I on je bio u igri za madridski Atletiko, ali Juventus je svakako primamljiviji za Francuza, čeka se odluka Obamejanga, ako kapiten ostane, nekadašnji fudbaler Liona je na prodaju. Recimo i to da su Vulvsi tražili 60 miliona za Raula Himeneza, da je njegov saigrač Traore takođe veoma skup, pa da su to nerealne mete u ovom trenutku.



Već se zna da bi klub moglo da napusti desetak igrača, među njima Rugani, Aleks Sandro, pored Pjanića, možda i uvek povređeni Kedira ode iz kluba, a mesta nema ni za Iguaina, kao i fudbalere na pozajmicama poput Perina, ali i Pjace, moguće i Ramzija i De Šilja.











Postavlja se pitanje, šta sa Sarijem?



Argumenti onih koji su protiv trenera su da bi bilo ko sa ovim Juventusom osvojio titulu, da ekipa ništa nije napredovala, ali da sačekamo Ligu šampiona.



Ako se dokopa Lisabona, odnosno eliminiše Lion, smena nije očekivana, tim pre što Juve nema rešenje, Gvardiola, Zidan imaju posao, a u klubu baš nema puno zainteresovanih da se dovede Poketino.



Sari ima još godinu ugovora, šta će se desiti na kraju sezone niko ne može da predvidi, tek, kako rekosmo, revolucije neće biti, a klub kao prioritet ima to da produži ugovor Dibale do 2025. godine i da nađe novog napadača i levog beka



Ostalo će, kako obično u Juventusu kažu zavisiti od prilika koje se ukažu tokom pijace...