Da, imamo i najšokantniji posao leta, Barsa u minusu, Suarez apsolutni pobednik!

Luis Suarez će pojačati Atletiko Madrid, sve je gotovo i dogovoreno!



Fabricio Romano uz svoje autentično "here we go", što znači da je sve gotovo, prenosi da je Luis Suarez novi napadač Atletiko Madrida, pošto je postigao dogovor sa Barsom oko prekida ugovora.



Navodno, Barselona je ubedila Suareza da mu isplati deo plata iz preostale godine ugovora, oko nekih 10 miliona evra, a Urugvajac je pristao, pošto će tako biti slobodan da ode u Atleiko.



Ključnu ulogu odigrao je Dijego Simeone koji je lično zvao Suareza, uverio ga da je Atletiko pravo mesto za njega i čak je uspeo da Urugvajca ubedi da prihvati manja primanja, nego što mu je nudio Juventus.



Suarez će potpisati ugovor na dve godine, uskoro će sve biti i zvanično, navodno se čeka da Atletiko postigne dogovor sa Juventusom oko odlaska Alvara Morate. Plan je da Morata ode na pozajmicu uz obavezan otkup narednog leta za 45 miliona evra.



Što se tiče Barselone, ovo je još jedan u nizu očajnih poslova, Barsa ne da neće dobiti ni milion evra obeštećenja, nego je čak i platila Suarezu 10 miliona, za sporazumni raskid ugovora.



Da li je Luis Suarez i sada, u 33. godini toliko loš, nepotreban?!







Podsetićemo vas - Luis je za Barsu odigrao 283 utakmice, postigao 198 golova i dodao 109 asistencija, osvojio je 13 trofeja.







Ne zaboravite, pre nula evra zarade od obeštećenja i minusa od 10 miliona za preostale plate za Luisa, Barsa je prethodno pustila Rakitića za milion i po, i Vidala za milion...