Da, Arsenal završava najveću bombu, već je u avionu!

Kao što smo ranije najavili, Arsenal je čekao do danas da Atletiko Madrid popusti, ali kako to nije bio slučaj - Tobdžije su aktivirale klauzulu i dovode Tomasa Partija!



Ovu vest je senzacionalno najavio najveći transfer guru Fabricio Romano, koji najavljuje trku sa vremenom, ali Parti je na putu ka Londonu!



Arsenal će morati da plati 50 miliona evra, i tako će ispuniti Mikelu Arteti najveću želju.



Istovremeno, očekuje se da u Atletiko iz Arsenala stigne Lukas Toreira na pozajmicu, ali taj posao nema veze sa Partijevim transferom.



Čekamo, biće gusto, još pet sati do kraja roka!

Thomas Partey is now flying to London!



Atlético Madrid board have received the notification 1 hour ago from Arsenal for Thomas.#AFC are set to trigger the release clause for €50m tonight, race against time then... here-we-go ⚪️🔴



Atléti will complete Torreira deal on loan. 🤝