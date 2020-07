Čudesni slučaj Harija Kejna, gleda ka rekordu, Arsenal igra za njegov odlazak iz kluba?

Hari Kejn danas igra svoj deseti derbi Severnog Londona. Postigao je gol po meču i najbolji je strelac u istoriji Totenhema protiv najomraženijeg rivala.



Doduše, protivnički navijači tvrde da on jedino može da postigne gol iz penala na derbiju, ali kako god ga bude dao postaće najbolji strelac u istoriji. Takođe, to bi bio njegov 200. gol u karijeri.



Sve ovo su brojevi, Kejn je van forme posle pauze, nije neočekivano, jer on teško posle pauze ulazi u golgeterski ritam. Uz to, ekipa igra loše, šutnuli su jednom prema golu Bornmauta, a imaju 18 bodova manje nego prošle sezone u ovom trenutku. Mediji pomalo podsmešljivo kažu da je ovo postao derbi za EL, Arsenal ima bod više, Murinjo tvrdi da je i Klopu bilo potrebno vreme, ali strpljenja baš nema.



Nema ga ni Kejn, ako je suditi po natpisima u medijima. Naime, on ne veruje u budućnost Totenhema, jer klub nema novca, danas će prvi put ugostiti Arsenal na svom novom velelepnom stadionu za koji će otplaćivati kredite, nauštrb ulaganja u igrače.



Prema tim informacijama, kapiten ne želi da gubi vreme, ne veruje da ekipa koja je prošle godine stigla do finala Lige šampiona može da napreduje, on hoće da se bori za trofeje.



Ali, ne pita se, jer kapiten ima ugovor do 2024. nema nikakvu klauzulu, Levi bi tražio 200 miliona za svog vođu napada to u ovom trenutku ne može da plati niko.



Treba reći da je Totenhem kao i Arsenal svojevremeno kada je izgradio "Emirejts" u začaranom krugu, jer ima infrastrukturu, ali ne i novac da se takmiči sa onim najboljima, plus neigranjem u Ligi šampiona čak ni novcem ne mogu da privuku svetsku klasu igrača.











Murinjo pokušava da dovede Vilijana, Hojberga, Kastanjea iz Atalante, Milika, ali čak ni da u tome uspe u situaciji kada Čelsi kupuje kada su Siti, Liverpul nedodirljivi, kada je Junajted spakovao tim, i kada imaš budžet 50 miliona evra, teško je očekivati neki napredak.



I to Kejn zna, napuniće za dve nedelje 27 godina, mnogo je dao klubu, imao 250 000 funti mesečno, ali ne pokreće ga novac već borba za značajne stvari. One su sada daleko, makar kada gledamo trenutnu poziciju "Pevaca".



Danas su se pojavile informacije da ako izgube od Arsenala i završe iza rivala i van Evrope, da će to biti kap koja preliva čašu. Ali, pita se Levi i transfer nije realan, mada sigurno ni da se Murinju neće svideti da ima nezadovoljnog kapitena u svlačionici.