Čudan potez, Barsa prodaje preskupog Brazilca, hoće li novi predsednik stići na vreme da spreči nameru kluba?

Izgleda da Barsa neće čekati novu upravu.



Prema tvrđenju medija u Španiji "čuvar fotelje u zimskom periodu", Karles Tuskets dao je nalog sportskom sektoru koji vodi Ramon Planes da prodaju Kutinja.



Iako se posle dve godine Brazilac vratio u klub uz velika očekivanja i čak dobio značajnu ulogu, on nije ključni igrač, ima cenu na tržištu, a i mnogo zarađuje, Barsa želi da u stvari oslobodi prostor u budžetu.



Zanimljivo statu ne dozvoljava privremenim organima da kupuju igrače, ali je i pored toga 2015. Ramon Adel u tom vakuumu između Roselja i Bertomeua kupio Ardu Turana i Aleiša Vidala.



Kako stvari stoje, Barselona mora da proda Kutinja za četiri puta više novca od onoga što uzmu za igrače u januaru. Malo je kandidata za odlazak, Kuman bi trebalo da se složi sa prodajom, ako bi mu to omogućilo da dovede štopera Garsiju iz Sitija kome ugovor ističe u junu. U istoj situaciji je i Depaj, ali on je skuplji od španskog štopera. Ako bi recimo Kutinjo otišao za oko 40 ili 50 miliona evra, verovatno bi to značilo da se otvara prostor za pomenutog defanzivca jer se posle povrede Pikea Barsa suočava sa nedostatkom igrača na pomenutoj poziciji.









Tusketsu je veći problem od obeštećenja (klubovi iz PL to mogi da plate), Kutinjov ugovor, odnosno godišnja plata od 14 miliona evra koju neko treba da preuzme. Jasno, ima nešto više od mesec dana, ako ne proda Kutinja do poslednje nedelje prelaznog roka i tako malo ispegla finansije, legitimno izabrani predsednik može da stopira te namere...