"Ćolo" Simeone ne odustaje, stvoriće paklen napadački tandem!

Pokušao je madridski Atletiko u januaru da dovede Edinsona Kavanija iz PSŽ.Urugvajac je ulazio u poslednjih šest meseci ugovora, "Jorgandžije" su bile spremne da plate i određeni novac "Svecima" kako bi ga preselili u svoje redove, ali Parižani nisu odustajali, želeli su da ga zadrže do isteka ugovora.Sezona je sada prekinuta, Kavani ima ugovor sa prvakom Francuske do 30. juna, mada postoji mogućnost da se ta saradnja produži do kraja sezone zbog prekida.Bilo kako bilo, kada fudbalska takmičenja budu gotova i otvori se prelazni rok, "El Matador" će postati slobodan igrač.Šuška se da će Napoli pokušati da ga vrati u svoje redove, ali izgleda da ni Atletiko nije odustao.Bili su kivni na PSŽ u januaru, pričalo se i da je sam Kavani sebi podizvao cenu, pa se stekao utisak da su "Kolćonerosi" odustali od Urugvajca, ipak, strasti su se smirile, Simeone ponovo želi da ga vidi na "Vanda Metropolitanu".Sam fudbaler je takođe izrazio želju da zaigra u Atletiku, pa bi od naredne sezone mogao da čini paklen napadački tandem sa supertalentovanim Žoaom Feliksom.