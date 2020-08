Cirkus! Konte nakon uspešne sezone napao Inter, sad su Kinezi na potezu!

Nema mira kada je Antonio Konte u pitanju, jednostavno, nezadovoljan je i to ne može da sakrije.



Inter je završio sezonu kao drugi, bod iza Juventusa koji je pre par kola obezbedio titulu u svojoj verovatno najgoroj sezoni od početka vladavine koja je startovala baš sa Konteom.



Iako je Inter smanjio jaz za 20 bodova u odnosu na prošlu sezonu, Konte je nezadovoljan.



"Svaka čast igračima, napredovali smo, ali moramo da budemo pametni i da ne slavimo jer je i dalje jaz u odnosu na Juventus ogroman. Mi smo primili najmanje golova, ali oni su i dalje ubedljivo najjači. Imaju infrastrukturu na terenu i van teran, mi pokušavamo da nadoknadimo", kaže Konte.



Onda je napao klub.



"Lično nisam zadovoljan. Mislim da moj rad nije priznat, kao ni rad igrača, mi nismo zaštićeni od kluba. Moramo da razgovaramo o tome, moram da se vidim sa predsednikom koji je u Kini", dodao je Konte.



On je insistirao da se ne radi o transferima, mada zaista je teško videti šta je drugo u pitanju. Postoji sukob sa Marotom, to je javna tajna, Inter ne želi da dovede one igrače koje Konte traži, recimo Vidala, priča se da nije bio za dovođenje Eriksena, kao ni sada Tonalija, potrebni su mu snažniji igrači u veznom redu.











"Imam viziju, znam šta treba da radim, mogu da se voze na tom vagonu euforije sezonu, ali ako pravimo iste greške, onda nećemo napraviti ništa", dodaje Konte.



On je na kraju rekao da je čitao intervju Spaletija iz 2017. o problemima u klubu i da je njegov prethodnik bio u pravu, kao i da se 2020. ništa nije promenilo.



U ove sukobe je Konte ulazio i ranije u Juventusu je odšetao drugog dana priprema pred četvrtu sezonu, u Čelsiju je vodio rat sa Granovskajom, a otpušten je, iako je osvojio prve sezone titulu, druge kup.



Da li je ovo način da izvrši pritisak na klub, da li je u pitanju sukob sa sportskim sektorom, ili nešto drugo, tek pomalo je neuobičajen ovakav odnos nakon ipak uspešne sezone. Ostaje LE, šansa da se možda bore za evropski trofej, ali jasno da Konteu smeta mnogo toga.



Na potezu su kineski vlasnici, odnosno Stiven Žang.