Cinkernagel na pregledima!

Crvena zvezda će ostati praznih šaka.



Uprava kluba iz Ljutice Bogdana je želela da u svojim redovima vidi Filipa Cinkernagela, on je od Nove godine slobodan igrač, pa je bilo jasno da će za ovog igrača biti ogromno interesovanje.



Dansko krilo je igrajući za norveški Bodo/Glimt bio neverovatan u prethodnoj sezoni gde je postigao 18 golova i dodao 24 asistencije.



On se trenutno nalazi na medicinskim pregledima sa Votfordom, klubom koji je nedavno otpustio Vladimira Ivića i koji želi da se dodatno pojača u nadi da mogu do Premijer lige.



Praktično je sve dogovoreno, ostaje samo da Cinkernagel prođe medicinske preglede.