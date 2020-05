Četiri velikana kucaju na vrata Meace, Inter je dao jasan odgovor!

Inter će na kraju sezone susresti sa velikim izazovom - kako zadržati najbolje igrače?



Lautaro Martinez je veoma blizu odlaska u Barselonu, Katalonci bi u slučaju aktiviranja klauzule rešili pitanje njegove sudbine.



Dejli miror prenosi da je i Milan Škrinijar na meti evropskih velikana, a za njegov potpis izdvojila su se četiri kluba - Mančester junajted, Mančester siti, Real i Barselona.



"Neroazuri" su prošle godine produžili ugovor sa defanzivcem do 2023. godine, pa treba očekivati i veliko obeštećenje.



On je na Meacu stigao za 35 miliona, Inter sada očekuje duplo više od te sume uzevši u obzir da se 25-godišnji štoper profilisao kao jedan od najboljih u Seriji A.



Niko od četiri gorepomenuta kluba u ovom trenutku nije spreman da izdvoji 40 miliona, prenose italijanski mediji, pa to sasvim sigurno olakšava posao Interu da zadrži Škrinijara.



Naravno, ukoliko se neko ne "naljuti" i ne stavi na sto celih 70 miliona...