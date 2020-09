Četiri pika Juventusa - Pasoš, Urugvajci ili dva senzacionalna povratka?

Juventus čeka, Luis Suarez bi trebalo tokom nedelje da se dogovori sa Barselonom oko odštete i da postane slobodan igrač. I dalje postoji problem pasoša, ali su u klubu sigurni da će Urugvajac zahvaljujući supruzi koja je poreklom iz Italije i ima pasoš EU i sam dobiti papire. U Španiji nije igrao kao stranac, ali pravila su drugačija na Apeninima.



Suarez je već dogovorio trogodišnji ugovor sa Juventusom, vredan 10 miliona po sezoni, zahvaljujući poreskim zakonima to je 14 bruto, koliko bi košta i Džeko, iako ima manja primanja, ali je porez veći.



Male su šanse da stigne Bosanac, izgleda da je i njegova supruga Amra (čekaju bebu) protiv selidbe iz Rima. "Dijamant" nije želeo da priča o prelaznom roku dok je na reprezentativnoj akciji sa Bosnom.



Sada se pojavila i kombinacija sa Moratom, Juve nudi Daglasa Koštu u zamenum a u tom slučaju bi Atletiko probao da dovede Suareza.



I na kraju Kavani, koji ima dogovor sa Gremiom, ali čeka Juve. Paratići ga je kontaktirao, mnogi smatraju da je bolje rešenje od Suareza jer poznaje ligu, nije toliko istrošen...









U svakom slučaju, Suarez je prva meta, ali Juventus ima četiri pika, jedan će sigurno stići u narednih desetak dana u klub, mada ga ne treba očekivati na premijeri protiv Sampdorije...





Rajola i dalje radi na povratku Moisa Keana u klub posle neuspešne sezone u Evertonu. Nema ništa od trampe za Remzija, ali bi Juventusa svog klinca na dvogodišnju pozajmicu sa otkupom...







Što se ostalih pojačanja tiče, u drugom su planu, Juve mora da prodaje, već znate, pisali smo, a stigli su i izveštaji koji pokazuju da je zbog korone klub u crvenom ove sezone. U pitanju je oko 70 miliona minusa, 570 prihoda je manje za tridesetak miliona nego prošle godine, jasno zbog korone, plus 50 miliona manje od televizije i premija. Doduše, igrači su se odrekli dela primanja pa je situacija bolja, gubitak je na kraju 69 miliona, no, jasno je da on mora biti smanjen kroz oslobađanje od ugovora igrača, i manje trošenje...