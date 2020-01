Čelsiju ponuđen prvak sveta!

Poznato je da "Plavci" traže jednog krilnog igrača, prve želje su Sančo iz Dortmunda i Zaha iz Kristal Palasa.



Ipak, jasno je da do Engleza iz Borusije teško mogu da dođu ove zime, jedan je od najvrednijih igrača na svetu u ovom trenutku, dok Palas ima previsoke zahteve za svog najboljeg igrača.



Zbog toga bi "Plavci" mogli da se okrenu novom rešenju, kako prenose engleski mediji, ponuđen im je Toma Lemar iz Atletiko Madrida.



Francuz se nije snašao na "Vanda Metropolitanu" iako je papreno plaćen, uprava kluba je rešila da ga proda i čini se da će Lemar u Premijer ligu.



Totenhem i Arsenal su takođe zainteresovani, a "Plavcima" je navodno ponuđeno da bivšeg igrača Monaka otkupe za oko 60 miliona evra.



Postoji i mogućnost da ga za nešto manje od 10 miliona evra dovedu na pozajmicu do kraja sezone, videćemo za šta će se odlučiti.



U svakom slučaju, Lemar želi da igra Ligu šampiona, Čelsi i Totenhem to mogu da mu ponude, Arsenal baš i ne, pa se čini da je Lemar bliži prelasku na "Bridž" ili "Vajt Hart Lejn".



Između dva pomenuta kluba Čelsi se čini kao realnija opcija, nisu kupovali minulog leta zbog zabrane transfera, imaju novca i potrebno im je pojačanje na krilnim pozicijama, dok Totenhem nije finansijski u najboljoj situaciji, eventualno bi Lemara mogli da dovedu na pozajmicu ove zime.