Čelsi već spakovao tim za sledeću sezonu, mladost plus klasa!

Čelsi pakuje tim za sledeću sezonu, bez obzira šta se bude desilo sa ovom sadašnjom. Oni će naravno pokušati da zadrže mesto koje vodi u Ligu šampiona, ali već su izgleda završili najveći posao, blizu "Plavaca" je Felipe Kutinjo. Ne treba zaboraviti ni da je stigao već Zijeh iz Ajaksa, što će značiti da je tim već jači.



Ali, to nije sve.



S obzirom da je rešio da proda Emersona Palmijerija, Lamps želi novog levog beka, Aleks Teleš je jedna opcija, druga je Ben Čilvel iz Lestera, ali su obojica papreni.



Kako saznaju engleski mediji od odlaska Žorginja i Kantea nema ništa, zajedno sa Kovačićem, oni su sigurni u veznom redu, klub napuštaju Vilijan i Pedro, takođe, Ros Barkli je prokockao svoje šanse, a Žiru je još jedan od igrača kome ističe obaveza, mada navodno ima ponudu da ostane u klubu, gde se nije naigrao ove sezone.



Ako on ne ostane, potreban je napadač, Musa Dembele, Ikardi, Verner, praktično sva imena su na stolu, ali teško je očekivati da posle Kutinja usledi još neki sličan transfer. Ni Obamejang nije realna opcija, videćemo ko bi mogao da stigne u klub, skautirali su ove sezone talentovanog Osimhena iz Lila, ali i on će koštati pravo bogatstvo.



Lampard ne odustaje od toga da se oslobodi Kepe, ali nema rešenja na vidiku, Nojer je bliži ostanku u Bajernu, Donaruma izgleda nije baš po volji "Plavcima", a najgore od svega što Kepu ne mogu da prodaju, platili su ga 80 miliona evra, morali bi da izgube veliki novac.



I na kraju štoper, Škrinjar je preskup, Inter traži 80 miliona, kao i Kulibali, Ampadu bi mogao da se vrati iz Lajpciga sa pozajmice, a 50 miliona je potrebno da je Nejtan Ake otkupi od Bornmauta.













Nema toliko novca, ako prođe Kutinjov transfer, Lampard će imati još 70 ili 80 miliona na raspolaganju, verovatno da uloži u napadaća ili levog beka.



Neki mediji su već izbacili tim za sledeću sezonu:



Kepa,

Džejms, Tomori (Ake), Ridiger, Alonso (Čilvel)

Kante, Žorginjo,

Maunt,

Zijeh, Ejbraham, Kutinjo.



Ima i varijacija u kojima bi u postavi bili Pulišić, ali i Hadson-Odoi, Kovačić, Aspilikueta umeto Ris Džejmsa, desno, u svakom slučaju, Lampard će nastaviti da podmlađuje tim i da pruža šansu igračima iz škole što je osnovni zahtev Romana Abramoviča.