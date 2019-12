Čelsi u panici, Lamps odlučio šta će kupiti, ali mu klub neće ispuniti najveću želju!

Još jedan poraz Čelsija na domaćem terenu, kako kažu Englezi, strah od "Stamford Bridža" još postoji, ali sada na pogrešnoj strani. U Murinjovo vreme, sa stadiona "Plavaca" su se retko odnosili bodovi, ove sezone su Sautempton, Bornmaut i Vest Hem odneli kompletan plen sa ovog stadiona.



"Plavci" su kod kuće izgubili četiri meča, dobili isto toliko, imaju dva remija, četvrti su, da nije dobrih igara na strani, poput pobede protiv Totenhema, stvari bi bile mnogo gore.



Ali, sada je alarm upaljen, nije slučajnost što Čelsi ne daje golove, na sreću, suspenzija je skinuta i sada "Plavci" moraju da kupuju i da se pojačaju na sve načine.



Najveća želja Lamparda ostaće samo to, u pitanju je Džejdon Sančo, klub je menadžeru već rekao da neće plati 120 miliona za Engleza. Time bi bio blokiran napredak Hadsona-Odoija koji je doduše užasan od kada se oporavio od povrede, ali i Pulišića. U Čelsiju smatraju da je ključ napadač, da treba po svaku cenu dovesti Tima Vernera, ali i pojačati centralnu odbranu. Sada se pominje i Draksler iz PSŽ, ali nikome nije jasno zbog čega je on potreban Lampardu. On bi bio mnogo jeftinije rešenje od Zahe, a sam menadžer je najavio posle jučerašnjeg poraza da su planovi u prelaznom roku promenjeni i da timu nedostaje iskustvo.



KLub želi da se oslobodi nekoliko igrača, pre svih Žirua koji je otpisan, Pedra, navodno i Rosa Barklija, dok za Markosa Alonsa traže ogromnih 40 miliona evra.



U svakom slučaju, "Boksing dej" je razrešio mnoge dileme, prva je da je potreban urgentno napadač, ali i da bi tim morao da dovede neke iskusnije igrače na ključnim mestima.