Čelsi - Stiglo sedmo pojačanje, ceh 300 miliona evra! Otkriveno, Srbin odbio Lamparda!

Dogovor je pao, Čelsi je uspeo da kupi golmana Rena, Eduarda Mendija.



On se oprostio od klupskih drugova juče, odigrao je 34 meča za klub, preseliće se u Čelsi za sumu od oko 30 miliona evra, od toga oko 25 je inicijelni transfer, ostalo su bonusi.



Mendi će konkurisati, mnogi kažu smeniti Kepu, do ovog leta rekordno pojačanje kluba sa gola. Baskijac je napravio grešku već u pobedi u Brajtonu, Lampard u njega nema poverenja, navijačima nije lako pred današnji derbi sa Liverpulom.



Mendi bi već sutra trebalo da postane sedmo pojačanje Čelsija koji je potrošio blizu 300 miliona evra na pojačanja. Poslali su juče Zapakostu na pozajmicu u Đenovu, a Fikajo Tomori će u Everton.



Inače, Mendi je Senegalac, imao je težak put do velikog kluba, branio je u drugom timu Marseja, a afirmisao se kasno u Remsu gde je uspeo da sa timom izbori plasman u elitu i ode u Ren, prošlog leta.







Kada smo kod Čelsija, recimo i to da se danas u španskim medijima pojavila informacija da su "Plavci" dogovorili transfer Luke Jovića tokom leta sa Realom, ali da je Srbin odbio da ode u London. Zatim je ostao Žiru, stigao je Verner, pa je ta priča završena.