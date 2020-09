Čelsi se ne zaustavlja, stiže i pojačanje sa "Old Traforda"?!

Zijeh, Verner, Čilvel, Tijago Silva i Sar, to su potvrđena pojačanje Čelsija za nastupajuću sezonu.



Jasno je da u klub stiže i Kai Haverc, ali je isto tako jasno da Nemac neće biti i poslednje pojačanje "Plavaca".



Naime, Lampard želi i Deklana Rajsa i uprava Čelsija će uporno pokušavati da dovede vezistu Vest Hema, kojeg trener "Plavaca" vidi kao štopera.



Hoće Lamps i novog golmana, Kepa će po svemu sudeći ostati, jer će biti jako teško prodati ga, pa Čelsi želi da mu dovede kvalitetnu konkurenciju.



Pisalo se o brojnim čuvarima mreže od Majka Mainjana iz Lila, Eduarda Mendija iz Rena, pa su se "Plavci" dovodili u vezu i sa Nikom Poupom iz Barnlija, te i Onanom iz Ajaksa.



Pisalo se da bi put "Bridža" mogao da krene i Din Henderson, mladi golman Mančester junajteda, koji je imao odličnu sezonu u Šefildu.



Ipak, on je dobio novi ugovor a "Old Trafordu", boriće se sa De Heom za minute kod Solskjera, ali to znači i da Serhio Romero ima odrešene ruke.



Iskusnog Argentinca želi Aston Vila, ali se sada i Čelsi umešao.







Lampard veruje da bi Romero bio idealna konkunrecija za Kepu, a pritom ne bi bio ni skup. Ušao je u poslednju godinu ugovora, a pojedini mediji sa Ostrva tvrde i da su "Đavoli" prihvatili ponudu Vile od osam miliona evra za njegove usluge.



Čelsi želi da se umeša, jasno je da bi mogli da mu ponude veću platu od tima iz Birmingema, u Junajtedu zarađuje skoro 80 hiljada evra nedeljno, videćemo da li će doći do preokreta.