Čelsi se dogovorio sa napadačem, ali sledi teža stvar! Ovo je trojka koju hoće Lampard!

Čelsi je dogovorio uslove, najveća želja Franka Lamparda je pristala, ali teži deo posla biće dogovor sa Lionom.



Žan Mišel Ola je poznat kao jedan od najtvrđih pregovarača u svetu fudbala i on je već odbio nešto više od 40 miliona evra, plus Olivijea Žirua za Musu Dembelea.



Sjajni napadač koji je ranije bio u Seltiku i Fulamu bi da se vrati na ostrvo, bio je i meta Junajteda, ali u Čelsiju bi imao glavnu ulogu, verovatno bio i starter pre Ejbrahama koji je u poslednje vreme van golgeterske forme.



Ola međutim tvrdi da osim u slučaju neke velike ponude, Dembele neće na polusezoni napustiti klub, mada se priča da želi da vrati Marijana Dijaza iz Reala i da napuni kasu od Dembelea.



Čelsiju se žuri, nemaju baš mnogo vremena, i dalje opcije ostaju Gabigol ili eventualno Timo Verner, mada su za to male šanse.



Ponudili su da na pozajmicu uzmu Žedsona Fernandeza iz Benfike, sa opcijom da ga otkupe na leto za 60 miliona, a što se tiče Nejtana Akea, njegov transfer od 50 miliona evra bi bio aktiviran u slučaju da prodaju Danca Kristensena koji ne dobija šansu. Kao varijanta se pominje i Diop iz Vrst Hema, a od Sanča nema ništa ove zime,



Utisak je da Lampard želi da kupi pre svega jednog napadača i defanzivca, da će delati ako se ukaže šansa oko Zahe ili Fernandeša, ali da bi dva ili tri igrača mogla da stignu u klub, odnosno da će "Plavci" deo budžeta sačuvati za leto.