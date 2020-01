Čelsi poslao ponudu - Pozajmica, pa 55 miliona funti!

Ekipa Čelsija želi da pojača sredinu terena, a fudbaler koji im je i više nego interesantan jeste Žedson Fernandeš.



Ovaj fudbaler nastupa za Benfiku i Čelsi je prema saznanjima "Skaj sporta" poslao ponudu koja bi mogla da bude zanimljiva.



Oni žele ovog fudbalera prvo na pozajmicu i to od godinu i po dana, a potom ukoliko odigra 50% utakmica za to vreme, cena će mu biti 55 miliona evra. Ukoliko odigra manje od toga, cena će mu biti 33 miliona evra.



Sada je sve na Benfiki koja će doneti konačnu odluku, a pitanje koje se postavlja jeste i koliko će novca biti plaćena pozajmica ukoliko do nje dođe.







Fernandeš ima ugovor do 2023. godine sa Benfikom, a ove sezone je odigrao 630 minuta za ovaj tim.



Ima svega 20 godina.