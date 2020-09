Čelsi odbio NEVEROVATNU ponudu bivšeg trenera ovo je razlog!

Inter je na sebi tipičan način, u ludoj utakmici savladao Fiorentinu sa 4:3 u poslednja tri minuta su okrenuli rezultat. Konte je nezadovoljan sa tri primljena gola, ali piše se pobeda.



Tim još nije formiran do kraja, sinoć je nedostajao De Fraj, Naingolan i Vidal su ušli u finišu, mnogi smatraju da su sveži igrači, jer Konte ima mnogo veći izbor od Jakinija, presudili.



Sa druge strane, prelazni rok nije završen, čeka se potpis Matea Darmijana, ali to neće puno promeniti u kvalitetu, mada klub dobija na dužini klupe.



Ono što trener želi je N'Golo Kante i to nije tajna. Pokušavaju da prodaju Škrinjara, ali Totenhem i PSŽ neće platiti 60 miliona za Slovaka koji je bio na klupi.



Sa druge strane, nema ni ponuda za Brozovića, a Eriksen je igrao sinoć, mada je jasno da je daleko od one forme iz Totenhema.



Kako piše "Dejli Mejl", Inter je za Kantea ponudio Brozovića i Eriksena, plus nešto novca, ali je Čelsi odbio ponudu.







Ona izgleda sjajno, no, Lampard hoće još samo Deklana Rajsa, i da proda Žorginja, vezni red je popunjen i tu za Hrvata i Danca ne bi bilo mesta. Posle silnih kupovina, "Plavcima" je potreban novac, a ne fudbaleri.



Dobitak za Inter je Perišić koga bi mogli da iskoriste po levoj strani, a Konte je sinoć odbacio tvrdnje da bi tim bio sigurniji u defanzivi sa četvoricom u liniji i rekao da će tome pribeći samo u slučaju preke potrebe.