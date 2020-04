Čelsi "ne voli" tridesetogodišnjake, Zidan koristi priliku?!

U severnom delu Londona, posebno u klubu koji vodi Abramovič postoji javna tajna poslovanja.



Šansa da napustite klub ubrzano raste po navršenoj tridesetoj godini.



Ovakva situacija upravo čeka N'Gola Kantea, jednog od najboljih igrača "plavaca", ali i same Premijer lige. Po kraju marta francuski vezni igrač je napunio 29 godina, ugovor mu traje do 2023. godine španski AS piše da Real Madrid ovde vidi priliku.



Zidan želi svog sunarodnika, bilo bi to kao da ponovo Madriđani imaju Makelelea samo što bi ovog puta došao iz, a ne otišao u Čelsi. Lampard jasno ceni Kantea, ipak francuski internacionalac je ove sezone imao dosta problema sa povredama.









Odigrao je tek 22 utakmice u celoj sezoni. Pored Madriđana svoju priliku traže i čelnici PSŽ-a.