Čelsi kupuje pogrešno? Potrebna su im ova tri igrača da bi se borili za titulu?

Čelsi je dobrano ugrozio svoju poziciju broj četiri porazom u derbiju Londona od strane Vest Hema. Junajted i Vulvsi su iskoristili kiks te se približili na tek dva boda od Lampardovog tima.



"Plavci" su bili među najaktivnijima u pogledu kupovine, uskoro stižu Zijeh i Verner, jasno da će Čelsi i naredne sezone imati respektabilan tim. Ali još uvek se postavlja pitanje ko će biti između stativa.



Kepa je imao toplo-hladnu sezonu, Španac je par puta i prebačen na klupu zbog svojih slabih partija. Lampard je izjavio kako ima mesta i za najskupljeg golmana, ali engleski mediji navode da se aktivno traži zamena.



Pominjani su Burki i Onana, naredno ime jeste Alfonse Areola. Mladi Francuz je bio u u šampionskoj reprezentaciji u Rusiji, ali bez minuta na terenu. Trenutno je na pozajmici u Realu, ali pored Kurtoe teško dolazi do minutaže. PSŽ navodno ne bi imao ništa protiv prodaje.













Sa druge strane naredna stanica za Kepu bi mogla biti ponovo Španija, Valensija je kontaktirala "plavce" i nude pozajmicu sa opcijom otkupa ugovora.





Ali, to bi bio samo početak.







Jer, brojke pokazuju da bez obzira što Čelsi kupuje ofanzivne igrače, što planira da Zijehu i Verneru pridoda možda i Haverca, problem je u odbrani. Uz to, Vilijan se izgleda predomišlja, mogao bi da prihvati dvogodišnji ugovor i ostane u klubu.







Naime, četiri štopera su Ridiger koji ima 27 godina, zatim mladi Tomori, Kristensen i Zuma. Tomori je igrao dobro do povrede, što se tiče ostalih, sem Nemca, oni po mnogima ne zadovoljavaju kriterijume da formiraju partnerstvo koje se neće menjati.





Poređenja radi Čelsi je kada su poslednji put osvojili titulu igrao sa štoperskim tandemom Teri-Kejhil, zajedno su propustili samo dva meča u prvenstvu. Uz to, lider tima mora da bude iz odbrane, to je bio teri, Čelsi sada to nema. Nije samo Kepa problem, analitičari smatraju da je veliki problem i u levom beku, jer Palmijeri i Markos Alonso ne igraju kod Lamparda tako dobro kao kod Sarija ili Kontea, nije ni čudno što i Inter i Juventus hoće Brazilca.







Što se Markosa Alonsa tiče, on je mnogo upotrebljiviji u 3-5-2, što Lampard neće igrati, pa se mnogi pitaju zbog čega tražiti nova pojačanja u ofanzivi kada je jasno da klub mora da uloži u Čilvela ili nekog štopera.







Ali, malo je pravih štopera, Kulibali i Škrinjar su preskupi, pominje se Tajron Mings, koga hoće i Arsenal, ali to nije nikakva sigurnost. Navijači smatraju da bi "Plavci" trebalo da otkupe nazad Akea iz Bornmauta za 50 miliona.





Bez značajnih promena u odbrani, čini se da Čelsi ne može više od ovoga, čak i ako potencijal u napadu bude mnogo ozbiljniji.