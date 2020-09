Čelsi će morati još jednom da "razbije kasicu"!

Fudbaleri Čelsija su doživeli katastrofu za samo 45 minuta utakmice na "Hotornsu" protiv Vest Broma.



Ekipa Slavena Bilića je za 28 minuta stekla tri gola prednosti, Čelsi je imao svoje šanse, ali ih nije iskoristio, rival je mrežu tresao svaki put kada je pripretio.



I to je glavni problem Čelsija, tako je bilo i prošle sezone, pod Frenkom Lampardom su mrežu sačuvali samo jednom na gostovanjima, što je zaista zabrinjavajuć podatak.



Sa tim na umu, ovog leta su potrošili oko preko 150 miliona evra na pojačanje napada, koji ih je minule sezone i pored užasne odbrane doveo do Lige šampiona.



Pojačana je i odbrana, čeka se engleski reprezentativac Ben Čilvel, nakon današnje greške Markosa Alonsa, jasno je da će on biti veliko pojačanje.







Ipak, utisak je da je problem što je sam bedem ispred gola pojačan praktično samo jednim igračem, stigao je fudbaler svetske klase, ali u poznim igračim godinama, Tijago Silva.



Brazilac će biti od velikog značaja u organizaciji napada iz zadnje linije, to se videlo i u prvi 45 minuta na "Hotornsu", ali sada je jasno da je Lampard morao još malo da sačeka pre nego što mu ukaže šansu u prvoj postavi i dodeli mu kapitensku traku.



Angažovan je i Malang Sar, ali je procenjeno da on nema kvalitet za prvi tim, pa će na kaljenje, interesantno je da za ovaj dvojac nije potrošen nijedan cent, stigli su kao slobodni igrači iz PSŽ i Nice.



Tu su još Zuma, Kristensen i Tomori, mladi Empadu je poslat u Šefild na novu pozajmicu, dok se spekuliše da klub hoće i da proda Ridigera, možda i najkonstantnijeg defanzivca ekipe. Kada se sve sabere i oduzme jasno je da ekipi nedostaje kvalitet na ključnom mestu.



Često je problem bio i golman, pa je potrošeno i oko 25 miliona evra na Mendija, Senegalac bi trebalo da bude dobro pojačanje, ipak ga je praktično izabrao Petr Čeh.











No, danas im protiv VBA ne bi mogao ni Čeh iz najboljih dana, a kamoli čuvar mreže koji je tek četiri godine profesionalac, u odbrani izuzetno škripi i utisak je da je Lampardu prekopotrebno još jedno kvalitetno pojačanje na štoperskim pozicijama.



Tri primljena gola za poluvreme protiv tima koji se vratio iz Čempionšipa će definitivno upaliti alarme u klubu, pa bi mogli da pošalju "ponudu koja se ne odbija" u komšiluk za Deklana Rajsa.



Čini se da je problem i u veznom redu, jeste Lampard previše otvoreno postavio ekipu, potcenio je mogućnosti Bilićeve ekipe, ali je i Kante odigrao jako slabo poluvreme, nije to više onaj igrač koji je sa Lesterom i "Plavcima" osvajao titule, koji je bio ključ uspeha Francuske na Mundijalu u Rusiji.



Rajs bi mogao da bude i prava alternativa za Francuza, zna se da vezni red daje sigurnost odbrani, a jasno je da je odbrana Čelsija jako nesigurna.



Videćemo kakva će biti reakcija uprave, sve i da "Plavci" preokrenu rezultat, tri primljena gola za poluvreme su jasan znak da je zadnja linija u velikom problemu, ne možemo reći da je problem timska odbrana, jer su gotovo sva tri pogotka domaći igrači postigli posle grešaka fudbalera iz defanzivne linije.





Odbrani nedostaje koncentracije, uigranosti, sigurnosti, ali pre svega, odbrani Čelsija nedostaje kvaliteta. Prelazni rok u Engleskoj traje do petog oktobra.