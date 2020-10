"Čekićarima" propao veliki transfer!

Iako su se dva kluba dogovorila, do transfera izgleda neće doći.Kako prenose britanski mediji, Said Benrama neće napustiti redove Brentforda kako bi pojačao Vest Hem."Čekićari" su sa "Pčelama" dogovorili transfer težak oko 30 miliona evra sa sve bonusima (20+10), ali je Alžirac navodno u jako lošim odnosima sa upravom sa "Grifin parka" zbog neispunjenih obećanja i transfer je navodno propao.Benrama je u klub iz Zapadnog Londona stigao pre dve godine za oko tri miliona evra, Brenford je sada bio na pragu da zaradi 10 puta veći novac od njegove prodaje.Sjajni krilni fudbaler je u sezoni za nama postigao 17 golova u Čempionšipu, uz Olija Votkinsa, koji je ostvario transfer u Aston Vilu, bio je jedan od najzaslužnijih što su se "Pčele" našle u finalu plej-ofa za plasman u Premijer ligu.Ostaje da se vidi da li će sada Kristal Palas reagovati, "Orlovi" su takođe pokazali interesovanje za odličnog Alžirca.Što se tiče Vest Hema, oni se sada okreću Džošui Kingu iz Bornmuta, koji je navodno od starta bio i prioritet kluba.Nudili su sa Norvežanina oko 15 miliona evra, ali "Trešnjice" traže pet miliona više, čini se da će se do 16. oktobra, rok za kupovinu igrača iz Engleske, dve strane dogovoriti.