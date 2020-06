Čekajući odluku iz Lozane, Pep menja odbranu, dva velika iznenađenja u Sitiju?

Pep Gvardiola i dalje traži desnog beka. Nestabilnost Kajla Vokera i promašaj kakav je čini se Kanselo, teraju menadžera Sitija na potragu za novim spoljnim igračem.



Pričalo se o razmeni Kanselo-Semedo, posle čega bi Kansela Barsa prosledila kao deo sporazuma za Lautara Martineza. Ali te priče su utihnule, Inter hoće da Katalonci plate klauzulu pa je sada i odlazak Semeda iz Barsa neizvestan.



Ali, Pep je našao novu metu, Ašrafa Hakimija. Fudbaler Reala je odigrao dve sjajne sezone u Dortmundu, u stvari Real ima klauzulu da može da ga otkupi, no Marokanac nije siguran da želi natrag u Madrid?



Razlog?



Prema pisanju španskih medija on ne želi da sedi na klupi Karvahalu, poznato je da se kod Zidana teško gubi mesto u timu, i da on ima poverenja u svoje "senatore". Zbog toga je agent Hakimija rekao da u ovom trenutku igrač samo hoće da bude standardan, što bi u Sitiju verovatno i bio.



Gvardiola želi da proda Kansela, još par manje bitnih igrača, a teško da ima novca za kupovine, ako ostane na snazi suspenzija UEFA, odnosno klub ne bude igrao Ligu šampiona. Odluka Arbitraže biće poznata sredinom jula, ako ne preinače suspenziju, onda Siti mora da radi na ostanku najboljih, Sterlinga i De Brajnea koji navodno ne žele da čekaju tri sezone kako bi opet igrali LŠ.











Inače, Siti će prodati i Sanea Bajernu, odlazi David Silva, Gvardiola je želeo Benasera iz Milana, ali čini se da će to teško ići.



Što se štopera tiče, Stons je na pijaci, Otamendi bi takođe mogao da ode, Gvardiola ima poverenja u Laporta, ali želi još jednog igrača u poslednjoj liniji, navodno Pau Tores iz Viljareala je jedno od imena u opticaju i on bi bio najlakša meta, jer su Bonući, Škrinjar, Demirel, nemoguće misije...