Cajntot, Leonardo na tihoj vatri, hoće li PSŽ na kraju lansirati dve bombe?

PSŽ je bio tih u ovom prelaznom roku. Otkupili su Ikardija, doveli rezervnog golmana Rika iz Sevilje i Florencija na pozajmicu, ali je problem što to nisu ključni igrači.



Tuhel je kroz redove saopštio da su se rivali pojačali, misli na timove u Evropi, jasno je da u Francuskoj i nemaju konkurente.



Pritisak je na Leonardu, mnogi se i dalje pitaju da li je pogrešio što je dozvolio da Kavani ode bez ugovora, odnosno da li je Ikardi rešenje, pogotovo u LŠ. Uz to, kapitenu Silvi nije produžen ugovor, a s obzirom da je otišao i Kuasi u Bajern kao slobodan igrač, jasno je da je potrebno pojačanje u štoperskoj liniji.



Kulibali je daleko, Napoli traži previše novca, slično je sa Škrinjarom, s tim što Tuhel nije uveren da je Slovak igrač koji im treba.



Priča se da će poslednji pokušaj biti Antonio Ridiger koji je izgubio mesto u Čelsiju. Nemac bi mogao da stigne na pozajmicu, ali "Plavci" traže da se PSŽ obaveže na otkup na kraju sezone.



To je i najrealnija opcija jer će većinu novca Leonardo uložiti do ponedeljka u vezistu. Mete su Auar iz Liona ili Dele Ali iz Totenhema. Levi je odbio prvu ponudu da pusti Engleza koji je u Murinjovoj nemilosti, na pozajmicu, fudbaler je igrao poluvreme juče protiv Makabi Haife. Ali, nije u prvom planu. Lakša opcija bi mogao da bude Auar. Žan-Mišel Ola ne bi pojačavao Parižane, ali ako plate 60 miliona evra, zbog finansijskih teškoća bi se odrekao talentovanog veziste.







On ima dogovor sa Arsenalom, ali "Guneri" ne mogu da plate toliko odjedno, završavaju prodaju Toreire, moraju da se oslobode još par igrača, pa je u ovom trenutku neizvesno da li ima dovoljno vremena.



U svakom slučaju PSŽ bi trebalo da dovede dvojicu, ili makar štopera, plus Bajakoka, to bi bio dupli posao sa Čelsijem za Ridigera i bivšeg igrača Monaka, ali mnogi sumnjičavo vrte glavom i ne smatraju da je Bakajoko rešenje, osim što će pojačati konkurenciju.



Da li Leonardo ćuti, sprema neku bombu u poslednji čas, ili će štedeti, teško je reći, tek treba očekivati vesti iz Pariza veoma brzo.