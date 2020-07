Bura donela jake glasine, konačno ćemo gledati Mesija u najjačoj ligi?!

Za početak - kao što možete da pretpostavite, pojavila se mogućnost da Mesi konačno zaigra u Premijer ligi i to, naravno - u Mančester Sitiju!



Zanimljivo, ovu vest je preneo novinar Kristijan Martin, koji radi za Fox Ameriku i on kaže - "Moji izvori u Kataloniji i Engleskoj su mi potvrdili - Mesijev odlazak iz Barselone i transfer u Siti je realnost!".



Nije poznato koliko je ovaj izvor pouzdan, ali je i više nego dovoljan da napravi pravu buru.



Kao što znate, Mesiju su fanovi širom sveta zamerali što je veran Barsi i što nije otišao u neki drugi klub, konkretno u Premijer ligu, da se dokaže i tamo kao Kristijano Ronaldo.



Za sada nema informacija iz pouzdanih izvora da Mesi zaista želi da ode, preciznije, najpouzdaniji novinari putem svojih ličnih profila prenose uglavnom samo jedno - Leo želi novu upravu i da Barsa bude jača na sportskom planu, a svi znamo da se predsednički izbori održavaju narednog leta.



Po našoj proceni, baš ovo će biti trka narednih meseci - između klubova i predsedničkih kandidata. Prvi će pokušavati da ga odvedu iz Barse, dok će drugi, kao što je Viktor Font i možda Đoan Laporta, pokušati da ga ubede da ostane.



Sve u svemu, prva glasina je tu - Mančester Siti. I to je verovatno jedini klub koji bi sportskim projektom mogao da ubedi Mesija. Pre svega, zdrav direktorski bord sa Ćikijem Begiristajnom i Feranom Sorijanom koji su zajedno sa Đoanom Laportom i Pepom Gvardiolom svojevremeno stvorili najjači tim u istoriji.



To je karta na koju će igrati Siti u narednim mesecima, ukoliko naravno, Mesi zaista pristane da razmotri ideju o odlasku.



Pep Gvardiola ima ugovor do narednog leta, i dalje nije poznato da li će biti tu ako dođe Mesi, ali pretpostavite, verovatno da bi to bilo povezano.



Vežite se. Ovo je prva vest u nizu i biće ih jako mnogo!



Ako vas zanima lično mišljenje autora - kao i prethodnih godina, Ćavi će biti taj koji će odraditi svoj posao, kao i u zimu 2015. godine. Tada je kao kapiten Mesija ubedio da ostane posle svađe sa Luisom Enrikeom. Sada će to učiniti kao novi trener.



No, pred nama je jakooo uzbudljivih godinu dana sa gomilom epizoda u potencijalnoj najdužoj sapunici ikada.