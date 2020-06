BUM! Tako to radi Bajern, pakleno pojačanje za "smešne" pare!

Kada Bajern Minhen nešto hoće, on to i uzme - Liroj Sane ide na Alijanc arenu.



Ovu vest je upravo potvrdio jedan od najpouzdanijih novinara kada je fudbalsko tržište u pitanju, a naročito kada je u pitanju Bajern Minhen - Kristijan Fok.



On je preneo da je Bajern platio 50 miliona evra za Sanea, kome ističe ugovor narednog leta, i ovo je svakako jedan od boljih poslova poslednjih godina.



Sane će potpisati ugovor do 2025. godine, a čeka ga i dres sa brojem 10...



Sane je trebalo da pređe još prošlog leta u Bajern, tada je Siti tražio 100 miliona evra, ali je Nemac zaradio tešku povredu ligamenata u meču Komjuniti Šilda, zbog čega je propustio veći deo sezone.





Sane je tokom čitave sezone bio najveća želja Bajerna, koji je brzo shvatio da neće otkupiti Filipea Kutinja od Barselone za 120 miliona evra, već da će i više nego duplo manje dati za sjajno krilo Sitija.





Podsetimo, u Bajern Minhen besplatno stiže i mladi štoper Pari Sen Žermena Tanguj Kuasi, koji ima tek 18 godina i mnogi mu predviđaju blistavu karijeru.







Bez dileme, Bajern Minhen zna kako se posluje i ovo je još jedan u nizu dokaza!