Bum! Mesi + Serhio Ramos u najjačem timu ikada?!

Mančester Siti pomno prati situaciju oko Serhija Ramosa, koji i dalje nije prihvatio ponudu Real Madrida oko novog ugovora.



Ovu vest plasirao je pouzdani ESPN, koji tvrdi da bi Pep Gvardiola rado voleo da ima Ramosa za vođu odbrane, uz Rubena Dijasa, koji se odlično snašao od dolaska iz Benfike.



Ramos je odbio ponudu Reala da produži ugovor na 1+1 uz ista primanja, smatra da zaslužuje povišicu i ugovor do 2023. godine, odnosno do svoje 37.



U Madridu su i dalje uvereni da će Ramos produžiti ugovor, ali ne treba isključiti da bi Pep Gvardiola sa svojim projektom na Etihadu mogao da privoli i Španca, baš kao što je slučaj i sa Leom Mesijem.



Baš kao što je i kapiten Reala, i kapiten Barselone je u poslednjoj godini ugovora i još uvek razmišlja o narednom koraku. Nije tajna da Mesi čeka novog predsednika, a u Kataloniji se nadaju da bi Đoan Laporta mogao da bude taj koji će pobediti i ubediti Argentinca da ostane.



Mesi želi da bude deo tima koji može da osvoji Ligu šampiona, sa ovom Barsom to je nemoguće, ali ako dođe Ćavi, sa tri, četiri pojačanja i zdravom atmosferom u klubu, Katalonci bi brzo mogli ponovo da postanu deo evropske elite.



Za sada, ni Mesi ni Ramos nisu blizu dogovora sa Barsom i Realom, a Siti ne bi imao problem da pokrije njihove visoke plate, naročito pošto ih dovede bez obeštećenja.



Samo zamislite kako bi u tom slučaju mogao da izgleda Siti, sa Mesijem i Ramosom, uz već jak tim sa Dijasom, De Brujneom, Sterlingom...