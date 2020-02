Brojevi poznati? Pogba od 250 miliona!

Kako smo pisali Pol Pogba je na izlaznim vratima Junajteda. Naime, Francuz neće produžiti ugovor, ali je takođe i svlačionica protiv njegovog ostanka.



Stvari će se razrešiti u junu. Tada će naime, Real i Juventus predstaviti svoje ponude, u ovom trenutku, Italijani su zainteresovaniji, iako Zidan želi zemljaka.



Poznate su i brojke, Pogba košta 250 miliona, kada se saberu primanja i obeštećenje.



Suma koju će Junajted tražiti je oko 100 miliona evra, pošto cena igrača pada, do kraja ugovora imaće dve godine, a sam Pogba želi 15 miliona neto po sezoni.



U Italiji sa porezima je to oko 23 godišnje, pretpostavlja se da bi ugovor bio na četiri sezone. Kada na to dodate i ostale troškove, poput Rajoline provizije, stvari su jasne, u transfer bi trebalo da bude uloženo oko 250 miliona evra. Kada je Real u pitanju, zbog poreza je ta suma i veća, Perez nije baš entuzijastičan, ali Zidan, kako rekosmo jeste.



Juventus se užurbano oslobađa igrača sa velikim platama, probaće da prodaju Bernadeskija, Kediru, verovatno i još par manje bitnih igrača kako bi otvorili prostor za Pogbu. Klub računa na ogromne marketinške prihode, s obzirom da je angažovanje Ronalda bilo pun pogodak.



Kako pišu mediji u Italiji, Anjeli će preseći, Paratići je već preporučio da se sve snage bace na povratak Francuza, a Rajola je zakuvao rečima da on nikoga u Junajtedu nije pištoljem terao da vrati Pogbu u klub 2016. godine i da kada je jedna strana nezadovoljna, ili obe, njegova uloga je da razreši stvari.