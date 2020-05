Brazilac žestoko uvredio Juve, posao sa Barsom propada, sad je ključ Maks Alegri?!

Miralem Pjanić je i dalje opsesija Barselone, ali su šanse da se preseli na "Kamp Nou" sve manje. Juventus je ponudio, ili Artuta ili Fatija u zamenu, ili 50 miliona evra.



Barsa želi ovo prvo, ali Brazilac neće da ode, navodno je rekao da bi to bio korak unazad u karijeri i to je uvredilo Italijane, oni su se sada okrenuli Žorginjo.



Iako neki italijanski mediji tvrde da će Katalonci popustiti i poslati Fatija u Torino, od toga nema ništa, u Barseloni i ne pomišljaju da se odreknu čudesnog klinca. Pominjana je situacija oko Dembelea, no Juve bi želeo da ga pozajmi, a Barsi to ne odgovara.



Kao opasnost, pojavio se PSŽ. Iako je Bosanac do sada odbijao pomisao o povratku u Francusku, novi adut je Maks Alegri. Leonardo gura smenu Tuhela, želi da dovede Italijana, ako bi bivši trener Juventusa došao na klupu Parižana, Pjanić bi razmislio. PSŽ nudi Paredesa u zamenu, još jednog igrača koga je Sari trenirao, svojevremeno u Empoliju, ali bi možda i platili 50 miliona evra, jer Juve traži nemoguće, Veratija ili Markinjoša.











U svakom slučaju, ako Alegri zaista sedne na klupu, a Juventus kupi Žorginja, Pjanić će, u slučaju da ne dođe do dogovora između sadašnjeg kluba i Barselone razmišljati o Parižanima, gde bi dobio mnogo veću platu od sadašnjih šest miliona evra. Nekadašnji igrač Rome i Liona se ipak i dalje nada odlasku na "Kamp Nou", ali Artur izgleda i pored pritisaka neće promeniti mišljenje, pa današnji katalonski sport donosi naslov "Alarm Pjanić" i konstatuje da je posao mnogo dalje nego što je bio prošle nedelje...